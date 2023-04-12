Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı'dan 'Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaadi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı, "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala için özgürlük istedi.

Yedili Koalisyon ortakları, seçim vaatleri arasında yer alan tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadini her fırsatta yeniliyor.

Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'de sorunlardan biri keyfi tutuklamalar. Ve bunların uzun sürmesi, ifade hürriyetinin ihlal edilmesi. Pek çok muhalif figürün suç işlememiş olmasına rağmen hürriyetlerinden mahrum kalmaları. Bunun iki örneği Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Uluslararası camiadaki taahhütlerimize uymuş olsaydık, ne Demirtaş ne Kavala ve ne benzerleri içeride olacaktı" ifadelerini kullandı.