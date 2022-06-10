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Gelecek Partisi il başkanın 'çakal' sözüne vatandaştan sert tepki

Gelecek Partisi'nin Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, Ahmet Davutoğlu'nun Malatya gezisi sırasında vatandaşa 'Çakal' dediği ortaya çıktı. Olayında ardından vatandaşlar tepki göstererek yuhaladı.

IHA10 Haziran 2022 Cuma 16:43 - Güncelleme:
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2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı'nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bazı vatandaşların prestosu ile karşılaştı.

İlçe ziyaretinde vatandaşları ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Vatandaşların Davutoğlu'na tepki gösterdiği ziyarette İl Başkanının vatandaşlara 'Çakal' dediği iddiası üzerine tartışma çıktı. AK Parti'den ayrılması ve 6'lı masa ile yapılan ittifakı soran vatandaşlar Davutoğlu'na tepki gösterince araya korumalar ve partililer girdi.

Bir kayısıcı esnafının Davutoğlu'na kayısı hediye ederek, AK Parti döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu sorması ile ortam gerildi. Esnaf ile Davutoğlu arasında hararetli geçen tartışmanın ardından bir gurup vatandaş da Ahmet Davutoğlu'nu yuhalayarak tepkisini dile getirdi.

Bu sırada partililerle vatandaşlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

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