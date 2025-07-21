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Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa etti

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa etti
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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Demir, "19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

"ORTAK BİR ALAN OLUŞTURULAMADIĞINDAN BU AYRILIĞI GEREKLİ GÖRDÜM"

Paylaşımının devamında Doğan, özetle şu ifadelere yer verdi:

"Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm."

İKİ VEKİL DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz cumartesi günü de Gelecek Partisi'nden İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, Gelecek Partisi'nden istifa ettiklerini açıklamıştı.

TBMM'DE BAĞIMSIZ VEKİL SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Öte yandan Demir'in istifasıyla TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükselirken, Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü.

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