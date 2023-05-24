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Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden AK Parti'ye geçtiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir AK Parti'ye katıldı.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden AK Parti'ye geçtiler
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AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda yeni üyelere rozet takıldı. Yeni üyelerin içinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir'de yer aldı.

AK Parti Fethiye İlçe Binası'nda gerçekleşen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve partililer katıldı. Törende, Gelecek Partisi Fethiye Kurucu Başkanı olan Sadet Kansız ve 15 üyesi ile DEVA Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsa Özdemir ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı.

"PARTİMİZE ÇOK CİDDİ BİR ÜYE KAYDI VAR"

Törende konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, "Bir haftadır partimize çok ciddi bir üye kaydı var. Bugün daha güzelini ve coşkulusunu yaşıyoruz. Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanımız Sadet Kansız ve beraberinde görev yapmış 15 kişi ile buradalar. Biz Sadet abinin milli ve manevi değerlere sadık olduğunu biliyoruz. Milli ve manevi değerlere sadık olunmasıyla AK Partiyi tercih etmişlerdir. Ben kendilerine ve arkadaşlarına bu tercihlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu törenin hem Sadet abiye hem ekibine hem de partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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