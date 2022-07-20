İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,6053
  • EURO
    17,9788
  • ALTIN
    965.432
  • BIST100
    2525.2
Güncel

Gelecek Partisi'nde istifa depremi

Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan Ömer Faruk Başaran istifa etti.

DHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ömer Faruk Başaran kurucuları içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa etti.

İş dünyası, siyaset ve STK'lar içerisinde etkin bir isim olan Ömer Faruk Başaran'ın, Genel Başkanlığı'nı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nden istifası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Ömer Faruk Başaran'ın siyasi hayatına devam edip etmeyeceği, ederse hangi partide devam edeceği şimdiden merak konusu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.