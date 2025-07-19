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Gelecek Partisi'nde fay hattı kırıldı: Kurucu isimler istifasını duyurdu

İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, kurucusu oldukları Gelecek Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. İkili, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ve siyasi bir çıkış yolu sunamadığını vurguladı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
Gelecek Partisi'nde fay hattı kırıldı: Kurucu isimler istifasını duyurdu
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Şahin ve Temurci'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, büyük umutlarla kurulan Gelecek Partisinin içinde olduğu mevcut durumun, Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesinin artık imkansız hale geldiği belirtildi.

Organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçildiği ifade edilen açıklamada, amacını, hedeflerini ve kuruluş ilkelerini unutan bir siyasi yapının geleceğinin de olamayacağına işaret edildi.

"Süreç içerisinde yaşanan kimlik bunalımları, sokağın gerçeklerinden kopuk siyaset tarzı, siyasetin doğasına aykırı düşen ittifaklar, 'ben' merkezli siyaset anlayışı, geçmişle hesaplaşma psikolojisi gibi sebeplerin Gelecek Partisini kuruluş iddiasından uzaklaştırdığı" savunulan açıklamada, "Genel Başkan tarafından da sahici bir çıkış yolu ortaya konulmadığı" eleştirisinde bulunuldu.

"Ne acıdır ki 'ehliyet, liyakat ve istişare' diye yola çıkanlar, bugün sadece sadakat istemektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşımızın siyasetten önemli beklentileri varken, partimizin bu beklentilere odaklanamayıp teori siyasetinde boğulması gerçek siyaseti ıskalamaktan başka bir şey değildir. Maalesef üst üste yaşanan kimlik bunalımları nedeniyle partimiz bir türlü gerçekçi bir siyasi zemine oturmamış, kimlik bunalımına bir çözüm de bulunamamıştır. Bugün geldiğimiz noktada siyasi duruşumuza ve vicdani sorumluluğumuza daha fazla aykırı düşmemek adına kurucusu olduğumuz Gelecek Partisinden istifa ediyoruz."

Şahin ve Temurci'nin istifalarının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

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