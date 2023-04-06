Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa: AK Parti'ye destek vereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından, HDP kendi adayını çıkarmayarak Kılıçdaorğlu'nu destekleme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en çok sevinenler ise, firari FETÖ'cüler, KHK'lılar ve terör örgütü PKK destekçileri oldu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na HDP'den, firari FETÖ'cülerden, KHK'lılardan ve terör örgütü PKK sempatizanlarından peş peşe destek gelmesi, 6'lı koalisyonu oluşturan partilerde huzursuzluğa neden oldu.

Saadet Partisi içerisindeki Haymana Mutabakatı Heyeti, bir bildiri yayınlayarak parti yönetimini ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim." dedi.

BİR İSTİFA DA GELECEK PARTİSİ'NDEN

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arat, "Altılı masanın oluşumu, şekli ve bünyesinde barındırdığı mana beni rahatsız etti." dedi.

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ve emperyalist güç odaklarının planlarına uygun olarak kurulmaya çalışılan Masaya dahil olunmasına, terör örgütlerinin destekçileri ve işbirlikçileri ile aynı yapıda yer alınmasına karşı olduğumu çok daha önceden açıkça ifade etmeme rağmen oluşan mevcut duruma karşı 27 Mart 2023 tarihinde Gelecek Partisindeki görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettim.

Altılı masanın oluşumu, şekli ve bünyesinde barındırdığı mana beni rahatsız etti.

"İNTİKAM HAYALLERİ BESLENDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR"

Zira; tek parti döneminin yaptığı eşsiz zulümleri unutarak, bugün yeni zulümlerin yaşanabileceği bir kapının aralanmasına gönlüm ve vicdanım razı olmadı. CHP'yi bugün idare edenler bir değişimden bahsetseler de, tabanının tutumunda bir değişim olmadığı, muhafazakar insanlarla bir hesaplaşma ve intikam hayalleri beslendiği açıkça görülmektedir. Bölgesinde lider ve oyun kurucu Türkiye'nin böyle bir zihniyetle yeniden tanıştırılmasına karşı olduğum için istifa ettim.

"BU VEBALE ORTAK OLMAK İSTEMEDİM"

Altılı masanın CHP politikalarına mahkum edilerek Ülkemiz açısından küçülmeye, bölünmeye, sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum. Bu büyük bir vebaldir. Milletimizin hayrına değildir. Ben bu vebale ortak olmak istemedim. 15 Temmuz 2016 hain Darbe girişiminde Halkımızı darbecilere karşı dik durmaya çağıran ilk il başkanlarından biri olarak darbeciler ve destekçilerinin ayırt edilmeksizin görevlerine iade etme taahhüdünü asla kabullenemem. Böyle bir program Türk siyasal yapılanmasının programı olamaz. Dün de AK Parti Genel Merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü üzerine son derece verimli bir görüşme yaptık.

"AK PARTİ'YE DESTEK VERECEĞİM"

14 mayısta tarihi bir seçim var. Türkiye küresel güç olma potansiyeli taşıyan büyük bir bölgesel güçtür. 20 yılın kazanımları ve edinilmiş Devlet tecrübesi ile ülkemizi aynı hızla geleceğe taşıma gayretlerine destek olmak amacı ile 14 mayıs tarihi seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek vereceğim. "