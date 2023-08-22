Gelecek Partisi'nden CHP seçmenini çıldırtacak çıkış: Sizinle uğraşamayız!

Yedili Masa'nın genel seçimlerde yaşadığı hezimet sonrası masa ortaklarının kavgası bitmek bilmiyor. Her ortak kaybetmenin sorumlusunun bir diğer ortak olduğunu belirterek çeşitli suçlamalarda bulunuyor. CHP seçmeni ise oy oranları bile belli olmayan DEVA ve Gelecek Partisi'ne hem çok sayıda milletvekili verilmesine tepkili hem de kaybetmenin sorumlusu olarak görüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, söz konusu tutumla ilgili CHP ve tabanına eleştirilerde bulundu.

'CHP TABANINI MUTLU ETME ZORUNLULUĞUMUZ YOK'

Ankara Masası isimli YouTube kanalına konuk olan Yamalı, "Herkes kendi seçmenini toparlasın, herkes kendisinin görevi neyse yapsın, herkes kendi hatalarını doğrularını gözden geçirsin ve herkes kendi tabanıyla, kendi teşkilatlarıyla ilgili çalışmalarını yapsın., Benim başka bir parti tabanındakileri mutlu etmek, onlara hitap etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Türkiye'nin tamamına biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Neden parti kurduğumuzu, neden var olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi söylüyoruz." dedi.

'BİR KERE İTTİFAK YAPTIK DİYE HAYATIMIZ BOYUNCA UĞRAŞAMAYIZ'

Kendilerinin hedefinin sadece muhalefet seçmeni olmadığını belirten Yamalı, "Benim hedefim AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR seçmeni. Bir şekilde Millet İttifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok." ifadelerini kullandı.