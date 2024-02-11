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Gelecek Partisi'nden 'Murat Kurum' itirafı

CHP listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İstanbul'daki yerel seçim yarışına ilişkin, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u önde gördüğünü söyledi.

11 Şubat 2024 Pazar 08:47 - Güncelleme:
Gelecek Partisi'nden 'Murat Kurum' itirafı
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CHP listelerinden seçime giren ve CHP'lilerin oylarıyla milletvekili seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, tv100 yayınında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

'MURAT BEY'İN ÖNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Kendisine yöneltilen "Size göre Murat Kurum'un şansı mı daha yüksek Ekrem İmamoğlu'nun mu?" sorusuna cevap veren Temurci, "Murat Beyin önde olduğunu düşünüyorum." dedi. Temurci, "Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum'un daha önde olduğunu söylüyorum." şeklinde konuştu.

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