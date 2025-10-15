İSTANBUL 19°C / 13°C
Güncel

Gelen kötü koku sonrası acı olay ortaya çıktı: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de evinde yalnız yaşayan yaşlı adamın dairesinden kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Gelen kötü koku sonrası acı olay ortaya çıktı: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Olay, Büyükdere Mahallesi Meneviş Sokak üzerinde bulunan 12 dış kapı numaralı apartmanın ilk katındaki birinci dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. isimli yaşlı adam bahsi geçen dairede tek başına ikamet ediyordu. Daireden gelen kötü koku üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Daireye giren sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi, şahsın ölümünü şüpheli bulurken, Z.Ö.'nün cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

