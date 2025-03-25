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Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı

Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA25 Mart 2025 Salı 07:24 - Güncelleme:
Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti.

  • Isparta Valiliği
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