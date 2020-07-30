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Geleneği sürdürüyorlar: 'Gelin koçları' yola çıktı

Erzurum'da, nişanlı çift geleneği olan ve Kurban Bayramı öncesi çiçekçide süslenerek, damat adayı tarafından geline gönderilen 'gelin koç'ları, alınlarına altın takılarak yola çıktı. Nişanlı damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına ise altın bilezik veya cumhuriyet altın takılıyor.

DHA30 Temmuz 2020 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:52
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Erzurum'da, 'gelin koçu' geleneği devam ediyor. Nişanlı damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına ise altın bilezik veya cumhuriyet altın takılıyor. Kurbanlık koç, bayramdan önce nişanlı gelin adayının evine, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde oturan beden eğitimi öğretmeni Burak Akbaş, pazardan 3500 liraya aldığı koçu, yakınları ile birlikte süsletmek için çiçekçiye götürdü. Alnına bilezik taktığı koçu otomobile bindirerek gelin adayının evine doğru yola çıkan Akbaş, "Gelin koçu geleneğini sürdürüyoruz. Memleketimizde yıllardır bayramlarda nişanlı kızlara gelin gibi süslenen kurbanlık koç götürülür. Ben de 9 ay önce nişanlandığım Melike Tortumlu'ya aldığım koçu süsleyip, alnına da altın bilezik takarak götürüp teslim ettim" diye konuştu.

'GÜNDE 2-3 KOÇ SÜSLÜYORUZ'

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çiçeklerin koç mesaisi başladı. Bir koçu 50 liraya süslediklerini belirten çiçekçi Muzaffer Hararlı, "Her bayram oyduğu gibi bu bayramda koçları süslemeye başladık. Kurban bayramına kadar günde 2-3 koç getirilir. Onları damat ve yakınlarının isteği üzerine süslüyoruz. Özelikle şehrimize gelenler koç süslemesini merakla izliyorlar ve cep telefonu ile kameraya alıyorlar" dedi.

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