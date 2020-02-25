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Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmezi

Tokat'ta, el işlemesiyle üretilen 100 gramlık Tokat bileziği ilgi görürken, fiyatı da 33 bin liraya yükseldi.

DHA25 Şubat 2020 Salı12:18 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:18

Kafkaslardan gelerek, Tokat'a yerleşen kuyumcu ustalarının çıkardıkları altın bilezik geleneği 300 yıldır sürdürülüyor. Altın külçelerinin eritilerek, çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilip, elde edilen tellerin işlenmesiyle yapılan 100 gramlık Tokat bileziği, en önemli hediye ürünü olarak ön plana çıkıyor. Fiyatlardaki yükselişle bu günlerde 100 gramlık bilezikler 33 bin lira civarında rakamlara satılıyor.

Tokat bileziğinin yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğunu kaydeden 30 senelik kuyumcu Bilal Çinkılıç (50), "Eski İpek Yolu Tokat üzerinden geçiyordu. O dönemlerde de Ermeni ustalarımız çok meşhurdu. O zamandan gelen bir süreç. Tokat bileziği geleneğini halen yaşatıyoruz. Orijinal 100 gramdan oluşur. 200 grama kadar da özel yapılıyor. Nesilden nesle kalma özelliği var. Yıpranma olmuyor. Torundan toruna kalacak bir üründür. Tokat bileziğine tüm kadınlar rağbet gösteriyor. Bazen de il dışına ve yurt dışına sipariş alıp gönderiyoruz" dedi.

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