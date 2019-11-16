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Geleneksel Türk okçuluğuna UNESCO övgüsü

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organının yayımladığı taslak karara göre, geleneksel Türk okçuluğu İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilecek UNESCO toplantısına sayılı günler kala, geleneksel Türk okçuluğu için övgü dolu bir tavsiye kararı yayımlandığı belirtildi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organının yayımladığı taslak kararda, Geleneksel Türk okçuluğunun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmesinin kararlaştırıldığı, böyle örnek bir dosya sunduğu için Türkiye’nin tebrik edildiği ifade edildi. Ayrıca, geleneksel Türk okçuluğunun tüm özelliklerini yansıtan tanıtım filminin de takdir ve övgüyle karşılandığı vurgulandı. 

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