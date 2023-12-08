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Geleneksel TürkMedya Şehir Buluşmaları'nda ikinci durak Sultangazi oldu

Geleneksel TürkMedya şehir buluşmalarında devam ediyor. TürkMedya temsilcileri Sultangazi'de düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle İstanbullu vatandaşlarla buluştu.

8 Aralık 2023 Cuma 20:15 - Güncelleme:
Geleneksel TürkMedya Şehir Buluşmaları'nda ikinci durak Sultangazi oldu
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Geleneksel TürkMedya şehir buluşmaları hız kesmeden devam ediyor. TürkMedya temsilcilerinin ikinci durağı İstanbul'un en genç ilçelerinden biri olan Sultangazi oldu. TürkMedya ailesi gelişen ve çehresi değişen Sultangazi'de yapılan projeleri, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile birlikte yakından inceledi. Sosyal belediyecilik kapsamında kadın ve çocuklara yönelik projeler büyük beğeni toplayarak, ilçenin prestijini arttırmaya devam ediyor.

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Şehir buluşmasına; TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Dijital Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV Haber Müdürü İbrahim Güneş, Akşam ve Star Gazetesi yazarları ile birlikte İstanbullu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

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