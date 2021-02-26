Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor, Türkiye'nin dört bir yanından talep yağıyor

DHA 26 Şubat 2021 Cuma 09:15 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 09:15

Defne ilçesinde geleneksel yöntemlerle defne yağı ve zeytinyağı kullanarak sabun üretimi yapan Kaya ailesi, pandemiyle beraber artan siparişlere yetişmeye çalışıyor. Günlük 500 kilo sabun üreten Kaya ailesi, vücudu virüslerden arındıran sabunun kilosunu 100 TL'ye satıyor. Evlerinin bir bölümünü sabun üretimi için ayıran aile, geçimini bu şekilde sağlıyor.

'KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE TALEP KATBEKAT ARTTI'

Eşi ve oğlu ile beraber sabun ürettiği ve bu mesleği babasından öğrendiğini söyleyen Özcan Kaya, "Hem ilimizden hem de şehir dışından sabunlara yoğun talep var. Bu sabunların, vücuttaki virüsleri öldürücü özelliği var. Şehir dışındaki çok sayıda vatandaş bunu alıp, kullanmaktadır. Özellikle koronavirüs döneminde talepler katbekat arttı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlere ve birçok ile gönderiyoruz. Ayrıca, Almanya'ya da her yıl 5 ton sabun gönderiyoruz" dedi

Defne ve zeytinyağı ile yapılan sabunların, saç dökülmesini ve kepeği önlediğini, cildi beslediğini, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalıklarına da iyi geldiğini söyleyen Kaya, sabunun yapım aşamalarını ise şöyle anlattı:

"Önce defne ve zeytinyağını kazanın içine döküp, ısıtıyoruz. Daha sonra, kostiki yavaşça döküp, 45 dakika durmadan karıştırıyoruz. Daha sonra hazır kıvama gelen sabunu kalıba dökerek, düzeltiyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuyan sabunu küp şeklinde keserek, hazır hale getiriyoruz."

'HEDEFİMİZ, DEFNE SABUNUNU DÜNYAYA TANITMAK'

Eşi ve oğluyla beraber sabun üretimi yaparak, geçimlerini sağladıklarını ve bu işi yapmaktan keyif aldıklarını söyleyen Ela Kaya ise, "Hedefimiz, Hatay'ın defne sabununu dünyaya tanıtmaktır. Koronavirüse karşı etkili olan bu sabunu herkese ulaştırmak istiyoruz. Zaten taleplere yetişmek için sabahın erken saatlerinde sabun yapmaya başlıyoruz" diye konuştu.