Gelibolu Yarımadası'nda tarihi keşif: Türk akıncılarının kabirleri bulundu

Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyündeki Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı'nda başlatılan çalışma esnasında 100 dönümlük alan üzerinde, Orta Asya Türk kabir geleneğine benzer 8 bin 731 mezar bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Küçükanafarta köyünde gazetecilere, Çanakkale Tarihi Alan'da Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı'nda Türk tarihi açısından yeni bir sayfa açtıklarını, 8 bin 731 mezarın ortaya çıktığı bu tarihi mezarlıkta Rumeli'ye geçen ilk Türklerin yani akıncıların mezarlarının tespit edildiğini söyledi.

Bu tarihi mezarlıkta Türk tarihi açısından Türk milletinin mührü olarak kabul edilecek mezarların ortaya çıktığını vurgulayan Kaşdemir, "Buradaki mezarlıkta Türk-İslam coğrafyasındaki define benzer şekilde definler yapılmış. Anadolu'daki Türk varlığı için Ahlat mezarlığı ne ise Rumeli, Balkanlar ve Avrupa'daki Türk varlığı için Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı o önemde." dedi.

Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu mezarlığı tespit ettikten sonra çalışmalara başladıklarını aktaran Kaşdemir, "Gerek sanat tarihçilerinden gerek tarihçilerden gerekse üniversitelerimizden bilgi, belge ve görüşler aldık. Bu mezarlığın 1300'lü yıllarda Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğunu tespit ettik. Çok heyecanlıyız. Burada Türk milletinin mührü, Türk milletinin tapu senedi hükmünde olan bu mezar taşları bizim için çok önem ifade etmekte. Şu ana kadar yaptığımız 100 dönümdeki alandaki çalışmalarımızın dörtte üçünü bitirmiş vaziyetteyiz. Yakın zamanda ihya edip Türk mezarlığını tamamlamış oluruz." diye konuştu.



Kaşdemir, çalışmaların sonuna geldiklerinde bu mezarlığın önemli ziyaret noktası olacağına işaret ederek, "Tarihi Alan'daki şehitliklerimiz hepimizin malumu. 1300'lü yıllardaki Türk varlığının da ortaya çıkmış olması, tarihi bir vesika olarak önem ifade edecek. Tarihi Alan Başkanlığı olarak tarihimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Buradaki her bir mezara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Burası tamamlandığında artık Türk vatanının Trakya topraklarında Ahlat gibi bir mezarlık ortaya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

"AHLAT MEZARLIĞINA BENZER TARİHİ TÜRK MEZARLIĞI ORTAYA ÇIKMAKTA"

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak çok özel ve ihtimamlı bir çalışma içine girdik. Dönemin otorite kabul edilecek tarihçileriyle görüştük, raporlar aldık. Mezar taşları üzerinde tahliller, karbon testleri yaptırdık. Sanat tarihçileri buradaki mezar formlarını inceledi. Buradaki mezar biçimlerinin Türk-İslam coğrafyasıyla benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Buradaki yüksek mezar taşları balbal taşları gibi yükselmekte ve bizim için bunlar büyük önem ifade etmekte. Çanakkale Tarihi Alan bölgesinde Ahlat mezarlığına benzer tarihi Türk mezarlığı ortaya çıkmakta." şeklinde konuştu.

Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı'ndaki en eski mezarlardan biri olduğunu düşündükleri ve numune aldıkları mezarı anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:



"Boyu yaklaşık 3-4 metre, toprağın altında da 2 metreye yakın derinlik var. O yüzden bu mezarda tamamen bilimsel çalışma yaptık ve sonrasında bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Gerek karbon testleri gerek mezarlığın defin formuyla gerekse tarihi açıdan baktığımızda 1300'lü yıllardaki akıncılara ait mezarlık olduğu ortaya çıkmış oldu."

