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Gelibolu Yarımadası'nda tarihi yürüyüş

Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca 57'nci Alay'ı Conkbayırı'na göndererek 'Size savaşmayı değil; ölmeyi emrediyorum' demesiyle başlayan tarihi yürüyüş, temsili olarak gerçekleştirildi.

DHA25 Nisan 2022 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanından saat 07.00'de başlayan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte 3 bine yakın kişi katıldı.

107 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı 5,5 kilometrelik yürüyüş, 2 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi. Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle 107 metrelik Türk bayrağı açıldı. İzcilik Federasyonu bünyesindeki izciler de sırtlarında 'Dedeciğim, ben geldim' yazılı cepkenlerle yürüdü. Yürüyüş sırasında kurulan 4 ayrı istasyonda; Çanakkale Savaşları canlandırıldı, şiirler ve türküler okundu.

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Çanakkale Savaşları gazilerinden, 1994 yılında, 110 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz (86) da 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katıldı. Kaçmaz, Bakan Kasapoğlu ile bir süre sohbet edip, gazi babasının fotoğraflarını gösterdi.

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