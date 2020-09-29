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Gelin alma eğlencesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu, düğün sahiplerine ceza yağdı

Bursa'da, gelin alma eğlencesine katılan davetlilerin, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak, oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Koronavirüsün hiçe sayıldığı görüntüler, tepki topladı. Polis, koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen gelin ve damadın babasına, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

DHA29 Eylül 2020 Salı 09:48 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:48
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Erkek tarafından bir grup, cumartesi günü, gelin almak için ailenin evinin bulunduğu, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'ndeki sokağa geldi. Bina önünde toplanan davetliler, davul ve zurna eşliğinde oynadı. Eğlenceye katılan yaklaşık 15 kişi ise bir süre birbirlerine sarılarak, eğlendi. Davetlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Koronavirüsün hiçe sayıldığı görüntüler, tepki topladı.

GELİN VE DAMADIN BABASINA CEZA

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, düğün sahiplerini tespit etti. Polis, koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen gelin ve damadın babasına, 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

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