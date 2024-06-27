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Gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt'ta gelin arabasıyla traktörün çarpıştığı kazada, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı
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Bayburt-Gümüşhane karayolu Nişantaşı köyü kavşağında Sait Talha Y'nin kullandığı gelin arabası olduğu öğrenilen 69 AE 700 plakalı cip ile Ayhan Y. yönetimindeki 29 AL 245 plakalı traktör çarpıştı.

Devrilen cip, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sait Talha Y, gelin Aslıhan ve damat Arif Ç. ile traktörün sürücüsü Ayhan ve beraberindeki Mert Ali, Abdullah ve Eşref Y, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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