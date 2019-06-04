Gelin, Türkiye’yi birlikte büyütelim   

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında vatandaşların bayramını tebrik etti. Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor. Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

DÜNYA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE

Türkiye’nin, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi 1990’lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 17 yılda, ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir.

Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi Allah’ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Türkiye’ye inanan, Türk milletine ram olan, istiklalimize ve istikbalimize güvenen herkesle, bütünüyle birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurtdışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız. Evlatlarımıza yapacağımız en büyük katkı, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri, büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi miras bırakmak olacaktır.”

GELİN ELİNİZİ SİZ DE KOYUN

Siyasi hayatları boyunca, daima söz verdiklerini yapma, yapamayacaklarını da ifade etmeme prensibiyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, “Mesela emeklilerimize bayramlarda ikramiye demiştik, geçtiğimiz yıl hemen hayata geçirdik. Diğer alanlarda verdiğimiz sözleri de planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz.” ifadesini kullandı. Ülkeye ve millete, bugüne kadar kazandırdıklarını sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye’yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye’nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak, tüm imkanlarımızla yanınızda yer alacağımızdan şüpheniz olmasın.”

Şehitleri ve gazileri rahmetle yadeden Erdoğan terörle mücadele eden güvenlik güçlerine de başarılar diledi.

Dikkatli olun, kurallara uyun

BAŞKAN Erdoğan, bayram vesilesiyle yola çıkan sürücülerine dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulundu. Erdoğan şunları vurguladı: “Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 km’den, 20 bin 541 km ilave ile 26 bin 641 km’ye çıktı. Otoyol uzunluğunu 1128 km ilave ile 2 bin 842 km’ye yükselttik. Seyahatleriniz için havalimanlarından, hızlı tren hatlarına kadar pek çok ulaşım alternatifi getirdik. Bayram tatilini 1,5 günlük idari izinle 9 güne çıkarmak suretiyle, herkesin rahatça istediği yere gidip gelebilmesini temin ettik. Sizlerden bu imkanları en güvenli ve planlı şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum.”

ERDOĞAN’IN SEÇİM VE DİPLOMASİ MARATONU

BAŞKAN Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın ardından yoğun program maratonu var. 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerine kadar her gün 3 mitinge katılacak olan Erdoğan, seçimlerin ardından da G-20 Liderler Zirvesi nedeniyle Japonya’ya giderek dünya liderleriyle görüşmeler yapacak, oradan da Çin’e geçecek. Yaklaşık 3 hafta kalan seçimler için yol haritasını belirleyen Başkan Erdoğan, 9 günlük bayram tatilinin hemen ardından meydanlara inecek. Erdoğan, 23 Haziran’a kadar her gün üç ilçede düzenlenecek mitinglere katılacak. Erdoğan’ın, Büyük İstanbul Mitingi’ni ise 15 ya da 16 Haziran’da yapması düşünülüyor. Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinin ardından da yoğun bir dış gündemi olacak. Erdoğan, yurtdışı diploması trafiğinde ilk olarak 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, burada ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere dünya liderleriyle kritik görüşmeler yapacak. Erdoğan, G-20 Zirvesinin ardından Tokyo’ya geçecek. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelecek olan Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirecek konuları görüşecek. Erdoğan’ın Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito ile de bir araya gelerek tebriklerini iletmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan, Japonya temaslarından sonra daha önce yapılması planlanan ancak seçimler nedeniyle ertelenen Çin seyahatini de gerçekleştirecek. 2 Temmuz’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de bir araya gelecek olan Erdoğan, başbaşa görüşecek, ardından da heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret hacminin artırılması ile Çin’in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında ortak çalışmalar değerlendirilecek.