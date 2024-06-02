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Güncel

Gelin ve damada altın yerine tır lastiği hediye etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförünün düğün töreninde çifte, takı yerine tır lastiği hediye edildi.

AA2 Haziran 2024 Pazar 14:18 - Güncelleme:
Gelin ve damada altın yerine tır lastiği hediye etti
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Büşra ve Alican Yıldırım çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne katılan davetlilerden lastik bayisi İbrahim Göğebakan, tır şoförlüğü yapan arkadaşı Alican'a hediye olarak süslediği araç lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alican Yıldırım, "Bizim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Süper oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çifte, araç lastiği hediye eden Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak altın yerine kara altın (kara lastik) getirdim. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Güzel günlerde kullansın." diye konuştu.

Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

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