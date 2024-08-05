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Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yeni evlenen gelin ve damat hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

IHA5 Ağustos 2024 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı. Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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