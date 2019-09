Gelinim Mutfakta 11 Eylül birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi kim? gibi soruların yanıtları tüm Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak ediliyor. atih Ürek'in eğlenceli sunumu ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatan Gelinim Mutfakta da heyecan hiç bitmiyor. Gelinler arasında sular durulmuyor. Gelinim Mutfakta'da gelinler kıyasıya yarışıyorlar. . Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde Filiz Hanım, stüdyoya Filiz Akın modeli dediği kostümüyle giriş yapınca stüdyodakiler bir hayli şaşırıyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta 11 Eylül birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise 16 puanla Elif kazandı. Günün en düşük puanını 8 puanla Ezgi aldı.

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin: 3 (kendi gelini)

Hatice Gelin 4 puan

Elif Gelin: 5 puan

Hilal gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin: 1 puan

Hatice gelin: 3 puan

Hilal Gelin: 3 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 3 (kendi gelini)

Elif Gelin: 5 puan

Ezgi Gelin: 1 puan

Hilal Gelin: 3 puan

Suzan Kaynana:

Hilal gelin: 2 (kendi gelini)

Elif Gelin : 1 puan

Ezgi Gelin : 3 puan

Hatice Gelin: 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.