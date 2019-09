Gelinim Mutfakta 25 Eylül birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta yeni bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta 25 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak olan 358. bölümünde Fatih Ürek, yarışmacılara sürpriz bir konuğun olduğunu söylüyor. Konuk Dilek'in annesi... Dilek, karşısında annesini gördüğünde çok şaşırıyor ve gözyaşlarına hakim olamıyor. Fatma Hanımın ise yüzü düşüyor. Aralarındaki anlaşmazlıklar masaya yatırılıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 25 Eylül birincisi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta 25 Eylül birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta puan durumu da gün sonunda açıklanacak. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Pınar oldu. Pınar'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 12 puanla Elif olarak açıklandı.

24 Eylül'de en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Kıymet oldu. Dilek ise 14 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.