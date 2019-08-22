Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Ağustos puan tablosu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 22 Ağustos puan tablosu da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatan Gelinim Mutfakta da mücadele tüm hızıyla sürüyor. Kaynanaların gelinlerine puan verdiği yarışmada en yüksek puanı alan gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Dün gelin adaylarından Ezgi en yüksek puanı ve çeyrek altını aldı. Peki, bugün çeyrek altının sahibi kim olacak? İşte tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 22 Ağustos gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi gelin 17 puanla Ezgi oldu. Hatice ve Gülcan 9 puanla ikinciliği paylaştı. Günün en düşük puanını ise 6 puanla Hülya aldı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.