Gelinim Mutfakta Ezgi neden gitti? Gelinim Mutfakta 16 Eylül kim birinci?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta da heyecan bitmiyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta bugün yeni bir haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler, kendilerinden istenen yemekleri yapıyor, kayınvalideler ise tatlarına bakarak gelinlerini bulmaya çalışıyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin gün birincisi olup çeyrek altını alıyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN GİTTİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 13 Eylül 2019 tarihli 70. Hafta finalinde herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Kayınvalidelerden en düşük puanı alarak son ikiye kalan isimlerinden biri yarışmanın en popüler isimlerinden Ezgi oldu. 38 puan toplayan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan, Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen isim oldu. Ezgi ve Reyhan, Gelinim Mutfakta'da en uzun süre kalmayı başaran isimlerdi.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL KİM BİRİNCİ?

Gelinim Mutfakta yeni bölümünde kimin birinci olduğu henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.