Ekranların en eğlenceli ve mücadele dolu programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta da heyecan tüm hızıyal sürüyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'da sular durulmuyor. Gelinim Mutfakta'da gelinler haftanın üçüncü gününde yemekleri ile kıyasıya mücadele ediyor. Dün günün en yüksek puanını ve çeyrek altınını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta güncel puan tablosu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 28 Ağustos birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandıüında sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 5 puanla Elif en düşük puanını aldı. İkinci en düşük puanı alan isim 6 puanla Hülya oldu.

Günün en yüksek puanını ve çeyrek altınını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Hatice 11 puanla ikinci oldu.

KREMALI ISPANAKLI BÖRAK TARİFİ

Gelinim Mutfakta programının 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlanan 338. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kremalı Ispanaklı Börek" tarifi!

KREMALI ISPANAKLI BÖREK

3 adet orta boy yufka

300 gr ayıklanmış ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

Sosu için:

1 adet kutu krema (200ml)

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

YAPILIŞI:

Soğanı soyup yemeklik doğrayın.

Ispanakları 2-3 su kumu gidene kadar yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın.

3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alın ve üzerine soğanı ekleyin.

Soğanları orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara yıkayıp doğradığınız ıspanakları 2-3 seferde karıştırarak pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema, yoğurt ve yumurtayı kasede tamamen karışıncaya kadar çırpın.

Yufkaları tezgâha serin ve yarısına sostan bolca sürüp sos sürmediğiniz kısmı üstüne katlayın.

Yufkanın geniş kısmına şerit halinde boydan boya ıspanaklı harçtan koyunve rulo şeklinde sarın.

Tüm ruloları sararak bir 3-4 cm aralıklarla yağlanmış tepsiye dizin.

Kalan kremalı harça 1 yumurta daha kırın ve çırpın.

Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan sosu fırça yardımıyla sürün.

Son olarak üzerlerine susam serperek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.