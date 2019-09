Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta da heyecan kaldığı devam ediyor. Gelinim Mutfakta Hatice neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta 18 Eylül birincisi kim? sorularının yanıtları tüm Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler, kendilerinden istenen yemekleri yapıyor, kayınvalideler ise tatlarına bakarak gelinlerini bulmaya çalışıyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin gün birincisi olup çeyrek altını alıyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümüne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NEDEN AYRILDI?

1993 doğumlu ev hanımı Hatice Karabulut ve kaynanası Hüsniye Gelinim Mutfakta'ya veda etmişti. Gelin kaynana yarışmadan neden ayrıldığını açıkladı. İşte o ayrıntılar

Açıklamasında, kızının diş çıkarma döneminde olması dolayısıyla yarışmaya bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

GELİNİM MUTFAKTA 18 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 18 Eylül birincisi ve puan tablosu henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL PUAN DURUMU VE BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu ve birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Dilek, günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Hilal oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altınını alan gelini 16 puanla Elif oldu. Kıymet 14 puanla ikinci sırayı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Eylül birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Dilek ve Hilal oldu. Günün en yüksek puanını alan gelinleri 15 puanla Elif ve kıymet oldu. Kura çekimine gidildi. Kura çekiminde Elif'in ismi çıktı ve çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.