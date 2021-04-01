Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 puan durumu

01 Nisan 2021 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 16:43

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu, yarışmayı takip edenler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin en çok izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün zeytinyağlı püreli patlıcan yemeği yapıldı. Seda Sayan'ın sunumuyla kaynanalar gelinlerine direktifler vererek en iyi yemeği yapmak için çabaladılar. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 puan durumu ve günün birincisi olan isim.

Gelinim Mutfakta yemek yarışmasında bugün günün yemeği zeytinyağlı püreli patlıcan oldu. Günün sonunda en iyi yemeği yapan isin Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 puan durumunda ilk sırada yer alarak günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bugün Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Ayten en yüksek puanı alırken onu takip eden Seda oldu. Bu hafta eski yarışmacılardan biri olan Esra yarışmaya dahil oldu. Geldiği andan itibaren Aysun'u karşısına alan Esra bu hafta hem çeyrekleri hem de bilezikleri alıp Aysun'u da elemek için elinden geleni yaptı.

GELİNİM MUTFAKTA 1 NİSAN 2021 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 puan durumu ve gün birincisi ile ilgili detaylar şöyle;

Ayten: 18

Seda:17

Esra: 16

Aysun:10

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yarışmada eğlence dolu anlar ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen yemek yarışmasında birbirinden renkli yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Her hafta birinci olacak ismin merakla beklendiği program ile izleyenler hem keyifli vakit geçiriyor hem de lezzetli yemek tarifleri öğreniyor. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta hafta içi hergün saat 13.00'd ekrana geliyor.

Seda Sayan'ın renkli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber jüri üyesi oluyor. Yarışmacılar günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için çabalarken kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanları vermeye çalışıyor. Eğlence ve rekabet dolu anların ekrana geldiği yarışmada günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.