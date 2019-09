Gelinim Mutfakta Pınar kimdir? Gelinim Mutfakta Emine Kaynana kimdir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Pınar ve kaynanası Emine yarışmaya hızlı bir giriş yaptılar. Yarışmaya büyük geliniyle gelmek istediğini ve onu daha çok sevdiğini belirten Emine Kaynana, diğer yarışmacıların şaşırmasına neden oldu. Emine Kaynana, İstanbul’dan yarışmaya dahil oldu. Tekirdağlı Manisalı olan Emine Kaynananın iki oğlu bir kızı vardır. Emine Kaynananın iki oğlu da evlidir. Gelinim Mutfakta Pınar ve Emine Kaynana hakkında tüm detaylar sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA PINAR KİMDİR?

Yarışmaya büyük geliniyle gelmek istediğini ve onu daha çok sevdiğini belirten Emine Kaynana, diğer yarışmacıların afallamasına neden oldu.

Emine Kaynana, İstanbul’dan yarışmaya dahil oldu. Tekirdağlı Manisalı olan Emine Kaynananın iki oğlu bir kızı vardır. Emine Kaynananın iki oğlu da evlidir.

GELİNİM MUTFAKTA EMİNE KAYNANA KİMDİR?

Pınar ise İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Aslen Tekirdağlıdır. 10 yıllık evli olan Pınar'ın 2 oğlu vardır. 30 yaşında olan Pınar, ev hanımıdır.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.