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Gelinim Mutfakta puan durumu: 20 Kasım Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarının ilgi ile takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta puan durumu tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. 20 Kasım Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı da yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 398. Bölüm Fragmanı yayında. Mutfak Hint ezgileri ile coşuyor. Günün yarışma konusu yemek Hin yemeği olunca ortalık şenleniyor. Gelinler Hint kostümleri ile göz kamaştırıyorlar. Mutfağın konuk dansçıları Hint dansı ile izleyenlere göz zevki yaşatıyor. Gelinim Mutfakta 398. bölüm hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hergün eğlenceli dakikaların yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün mutfak Hint ezgileri ile coşuyor. Günün yarışma konusu yemek Hin yemeği olunca ortalık şenleniyor. Gelinler Hint kostümleri ile göz kamaştırıyorlar. Mutfağın konuk dansçıları Hint dansı ile izleyenlere göz zevki yaşatıyor. Yarışmada ise, Gamze'nin yemeğinde yaptığı hata gelinler ve kaynanalar tarafından tartışılıyor. Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ve yeni bölüm hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Kasım için henüz belli olmadı. 20 Kasım güncel puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
20 KASIM GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
20 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi yeni bölümün yayınlanması ile birlikte belli olacak. 
 

 
GELİNİM MUTFAKTA 398. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gelinim Mutfakta 398. Bölüm Fragmanı yayında! Mutfak Hint ezgileri ile coşuyor!
 
Günün yarışma konusu yemek Hin yemeği olunca ortalık şenleniyor! Gelinler Hint kostümleri ile göz kamaştırıyorlar! Mutfağın konuk dansçıları Hint dansı ile izleyenlere göz zevki yaşatıyor! Yarışmada ise, Gamze'nin yemeğinde yaptığı hata gelinler ve kaynanalar tarafından tartışılıyor! Bir  önceki bölümün gün birincisi olan Melike, kazandığı çeyrek altınını kaynanası Şaheste Hanıma kaptırmıştı! Bu bölümde Melike'nin eşi annesinden çeyrek altını Melike'ye geri iade etmesini istiyor!
 
GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?
Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.
 
Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…
 
Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.
Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.
 
Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.

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