Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı... Şok ayrıntılar ortaya çıktı
Yalova'da boşanma süreci devam eden çiftin yakınları arasında çıkan kavgada bıçaklanan gelinin annesi ölmüş, babası yaralanmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı. Olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
- DHA
Yalova'da dün gece dünürleri tarafından Vicdan Ürküt'ün bıçaklanarak öldürüldüğü, eşi Yaşar Ürküt'ün de sopayla başına vurularak darbedildiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Gözaltında bulunan 6 şüphelilerin bir düğünde eğlendikten sonra dönüşte Ürküt ailesinin evinin önüne geldikleri belirlendi. 6 şüphelinin evi taşladığı, Ürküt ailesinin bireylerinin de aşağıya inmesiyle kavganın çıktığı bildirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler K.M., E.M., E.M., R.M., Y.M. ve D.M.'nin, Vicdan Ürküt'ü kimin bıçakladığını bilmediklerini söyledikleri ifade edildi.
Yalova Cumhuriyet Savcılığı'ndan ek gözaltı süresi alınırken, bıçağı kimin kullandığının tespiti için şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle sorgularının sürdüğü bildirildi.
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