İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5969
  • EURO
    52,1963
  • ALTIN
    6805.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Gelinini gözünü kırpmadan öldürmüştü: Cani kayınpederden ''kendimi kaybettim'' savunması
Güncel

Gelinini gözünü kırpmadan öldürmüştü: Cani kayınpederden ''kendimi kaybettim'' savunması

Kırıkkale'de boşanma sürecindeki gelini Eser E. ile gelinin kız kardeşi Nilgün G.'yi avukatlık bürosunda tabancayla öldüren kayınpeder Y.E.'nin yargılanmasına Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık mahkemede 'kendimi kaybettim, pişmanım' derken, ikişer kez 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılması isteniyor.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 13:59
Gelinini gözünü kırpmadan öldürmüştü: Cani kayınpederden ''kendimi kaybettim'' savunması
ABONE OL

Kırıkkale'de boşanma meselesi yüzünden avukatlık bürosunda iki kadını tabancayla vuran kayınpeder Y.E. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, mahkemede 'kendimi kaybettim' savunması yaparken, iki kadının hayatını kaybettiği olayda 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanıyor.

SANIK Y.E.'DEN KAN DONDURAN SAVUNMA: 'KENDİMİ KAYBETTİM'

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E. ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Y.E, savunmasında, oğlu ile gelini arasındaki boşanma meselesini olaydan 2 gün önce öğrendiğini öne sürdü.

Avukatının yanına giderek karşı tarafın avukatıyla kendisini görüştürmesini istediğini anlatan Y.E, şunları kaydetti:

"Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Karşı tarafın isteklerini kabul etmedim. Talep ettikleri eve eş değer başka bir daire vermek istedim. Nafakaya da mahkeme karar versin dedim. Sonra bana hakaret ettiler, kendimi parçalayacak duruma geldim. Ardından kendimi kaybettim ve geline ateş ettim. Avukat hanımdan da ambulansa haber vermesini istedim. Daha sonra başka bir odada bulunan gelinin kız kardeşi üzerime doğru gelince ona da ateş ettim. Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak. Pişmanım."

Müşteki ve tanık beyanlarının ardından avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

GELİNİ VE GELİNİN KIZ KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURMUŞTU

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık 2025'te, oğlunun boşanma aşamasında olduğu Eser E. ve kardeşi Nilgün G. ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada Y.E, gelini ve gelinin kız kardeşini tabancayla vurmuştu.

Ağır yaralanan kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün G. aynı gün, Eser E. ise 11 Aralık 2025'te yaşamını yitirmiş, şüpheli tutuklanmıştı.

İKİŞER KEZ 'KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN İDDİANAME

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Y.E. hakkında ikişer kez "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

  • Kırıkkale cinayet
  • kadın cinayeti
  • boşanma cinayeti
  • avukatlık bürosu saldırı
  • kadına karşı kasten öldürme

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.