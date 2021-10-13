İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2021 Çarşamba / 7 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0891
  • EURO
    10,5227
  • ALTIN
    515.082
  • BIST100
    1417.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gelinini öldürüp parçalara ayırmıştı... İfadesi ortaya çıktı
Güncel

Gelinini öldürüp parçalara ayırmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Bıçakladığı gelinini parçalara ayırıp, çöp kovası ve otomobilin bagajına koyan cani kayınpederin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:44
ABONE OL

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi.

İstasyon Mahallesi'nde Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A'yı bıçakla öldüren Fehmi A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada zanlının emniyetteki ifadesinde, gelinini olay günü torunlarına iyi bakmadığı yönünde uyardığı, bunun üzerine gelininin kendisine hakaret ettiğini ve bu nedenle cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fehmi A. (65), dün, oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. (31) ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fehmi A, gelinini bıçaklayarak öldürmüştü.

Bir süre sonra eve gelen ve olayı öğrenen Fehmi A'nın eşi, komşularından yardım istemiş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ayat A'nın vücudunun bazı parçalarını evin banyosundaki çöp kovasında, bazılarını ise apartmanın bahçesinde park halindeki 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında, çöp poşetinin içinde bulmuştu.

Suçunu itiraf eden Fehmi A, polislerce gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.