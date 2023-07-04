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Gelir İdaresi Başkanlığı süreyi 5 Temmuz'a kadar uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 5 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi.

AA4 Temmuz 2023 Salı 17:07 - Güncelleme:
Gelir İdaresi Başkanlığı süreyi 5 Temmuz'a kadar uzattı
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Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, 28 ve 30 Haziran'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin tatil dönemine rastlaması nedeniyle 3 Temmuz'a kadar uzatıldığı ve gün içinde mükellefler ve meslek mensuplarınca yoğun bir şekilde bildirim ve beyanname verme işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Son verilme günü 3 Temmuz olan ancak Başkanlığın sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle verilemeyen Katma Değer Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Turizm Payı ve diğer vergi beyannameleri ile bildirimlerin 5 Temmuz gün sonuna kadar verilebileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan hükümler uyarınca, 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi durumunda, söz konusu beyannamelerin ve bildirimlerin süresinde verilmiş ve ödemelerin de süresinde yapılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anılan Kanun kapsamında başvurularını yapmaları ve beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, son günü 3 Temmuz 2023 olan ancak, Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 7440 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularını yapamayan veya beyannamelerini veremeyen mükelleflerin, bu durumu 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar bir dilekçe ve tevsik edici bilgi ve belgelerle bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri şartıyla, 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılması gereken başvuru ve beyanname verme işlemlerinin sistem yoğunluğundan kaynaklı olarak yapılamadığının anlaşılmasına bağlı olarak talepleri süresinde yapılmış kabul edilecektir."

Öte yandan, bu yıla ait Motorlu Taşıtlar ve Gelir vergilerinin 2. taksit ödeme dönemi de başladı.

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