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Gelmeyen metrolar... Yürümeyen merdivenler... İstanbullu vatandaş çileden çıktı

İstanbul'da geç gelen metro ve istasyonlarda yürümeyen merdivenler vatandaşları adeta çileden çıkardı. Vatandaşlar, metrolarda metrelerce kuyrukların oluştuğunu ve yürüyen merdivenlerin durması nedeniyle işlerine geç kaldıklarını söyledi.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Gelmeyen metrolar... Yürümeyen merdivenler... İstanbullu vatandaş çileden çıktı
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Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı metrolarda artan teknik arızalar metroların geç gelmesine neden oluyor. Arızalar nedeniyle metrolar geç gelirken, vatandaşlar uzun süre bekliyor. İstasyonlarda biriken vatandaşlar çileden çıkarken, son zamanlarda yürüyen merdivenlerin de çalışmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Metroların arızalarından şikayetçi olan Kayahan Kaya, "İstanbul'da yaşadığımız halde işe yoğunluktan dolayı tabii ki otobüsler, metrolar var. Bunları kullanıyoruz ancak metrolarda özellikle kilit noktalarda yürüyen merdivenler çalışmamakta. Metrolar bazen aksaklık sebebiyle bakım çalışması sebebiyle geç gelmekte. Tabii işe de aksıyor bunlar. Onun dışında iş çıkışı da metroları doğal olarak kullanıyoruz. Ama son zamanlarda yazın özellikle klimaların çalışmaması, bakım onarım çalışmaları olduğunda, doğru düzgün bir bilgilendirme yapılmamasından dolayı mağduruz. Umarız bunlar giderilir ve çözülür" dedi.

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