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Dolandırıcıların notları şaşırttı: Çok mal, iptal dolandırıcı olduğumuzu anladı

MERSİN'de, gazeteler ile internet sitelerine verdikleri 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 16'sı kadın, 20 kişiden 4'ü tutuklandı.

DHA01 Mart 2020 Pazar10:55 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 10:59

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir çetenin, gazete ve internet siteleri üzerinden 'Gemi adamı ve personeli aranıyor’ ilanı vererek, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 denizcilik kursu firmasının ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı. Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş’ gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi.

İş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin ardından bir kişi de emniyete giderek teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16’sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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