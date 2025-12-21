İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
  • Gemi karadan yürüyemedi... Tır dorsesi yola oturdu
Güncel

Gemi karadan yürüyemedi... Tır dorsesi yola oturdu

Erzurum-Artvin kara yolunda manevra sırasında dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımın aksamasına neden oldu.

21 Aralık 2025 Pazar 20:48
Gemi karadan yürüyemedi... Tır dorsesi yola oturdu
Van'dan İstanbul'a yaklaşık 45 tonluk gemiyi götürmek için yola çıkan Serkan Şengül idaresindeki 34 SM 4208 plakalı tırın dorsesi, Erzurum-Artvin kara yolunda manevra sırasında yola oturdu.

Motoru fazla ısındığı için bir süre çalışmayan tırdan dolayı trafik bir süre çift yönlü aksadı.

Tır, bir iş makinesi yardımıyla yoldan çekildi.

Trafik polisi ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol trafiğe açılırken, tır daha sonra hareket etti.

Tır şoförü Serkan Şengül, gazetecilere, Van'dan İstanbul'a gittiğini belirterek, "Güzergahımdaki köprü kurtarmadığı için buradan baypasa çıktık ama maalesef araç yola oturdu, o yüzden zorluk çektik. Sağ olsun arkadaşlar anlayışla karşıladı, yardımcı oldular." dedi.

İş makinesi operatörü Ahmet Polat da yolda kalan tıra yardım ettiğini ifade ederek, "İnsanlık görevi olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Gemiyi görünce şaşırdım, tırı halata bağladık, iş makinesiyle yoldan çektik." diye konuştu.

