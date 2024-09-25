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Gemide çıkan yangın söndürüldü

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken çıkan yangın söndürüldü.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
Gemide çıkan yangın söndürüldü
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gemideki yangın söndürmek için sabah saatlerinde başlayan çalışmanın tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada ise "Ekiplerimizce yapılan soğutma işleminin ardından Arıburnu isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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