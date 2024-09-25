Gemide çıkan yangın söndürüldü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Gemideki yangın söndürmek için sabah saatlerinde başlayan çalışmanın tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada ise "Ekiplerimizce yapılan soğutma işleminin ardından Arıburnu isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

