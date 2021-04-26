Gemiden düşen denizcinin cesedi sahilde bulundu

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:12 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:12

Sabah kıyıda gezen vatandaşlar, kumluk alandaki hareketsiz kişiyi görerek durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesedin "Strategıc Unity" adlı gemiden düşen Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'ye (33) ait olduğu tespit edildi.

Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na gittiği sırada, 24 Nisan akşamı Çanakkale Boğazı'dan geçiş yapan geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne Şarköy açıklarında bir personelin denize düştüğü bilgisini vermişti. Bunun üzerine 180 metre boyunda ve 24 bin 641 groston ağırlığındaki geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kegm-9" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edilmiş, kaybolan gemici için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.