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  • Gemiye yapılan operasyonda 141 kilo kokain ele geçirildi
Güncel

Gemiye yapılan operasyonda 141 kilo kokain ele geçirildi

Zonguldak'ta yabancı bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme suçunu önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

AA10 Ekim 2023 Salı 09:59 - Güncelleme:
Gemiye yapılan operasyonda 141 kilo kokain ele geçirildi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 5 Ekim'de Karadeniz Ereğli ilçesi limanında operasyon gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı geminin Karadeniz Ereğli limanına giriş yapması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, narkotik polis ekiplerince takip edilen gemide yapılan aramalarda yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirildiği aktarılarak, "Gemi mürettebatından 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 Ekim'de Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme suçundan sevk edilen 10 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi." ifadesine yer verildi.

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