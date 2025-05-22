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Gemlik sahili kana bulandı: 75'lik katil gözaltında...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahilde yaşanan kanlı olayda 75 yaşındaki bir adam, onlarca kişinin önünde 53 yaşındaki şahsı silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası sahile akın eden vatandaşlar dehşeti yaşarken, polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İHA22 Mayıs 2025 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Gemlik sahili kana bulandı: 75'lik katil gözaltında...
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki adam, yüzlerce kişinin gözü önünde 53 yaşındaki şahsı tabancayla öldürdü. Sahildeki olay sonrası yüzlerce kişi olay yerine akın ederken, polis şüpheliyi çok geçmeden gözaltına aldı.

Olay dün gece 22.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde Malatya'daki 6 Şubat depremi sonrası Gemlik'e gelen ve tostçuluk yapan Ömer Tunç (53) isimli şahsa 7 el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olaydan sonra yaşananlar görgü tanıkları ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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