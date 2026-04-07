7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • Gemlik'te kasklı ve maskeli saldırı: 4 şüpheli tutuklandı
Gemlik'te kasklı ve maskeli saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Bursa-Yalova kara yolunda Mehmet A'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili İnegöl'de ikamet eden 4 şüpheli, Gemlik ve İnegöl Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandı. Yaralanan Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AA7 Nisan 2026 Salı 14:21 - Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 Nisan'da Bursa-Yalova kara yolunda yaşanan silahlı saldırı olayı, polisin hızlı çalışmasıyla aydınlatıldı. Kasklı ve maskeli motosikletli tarafından vurulan Mehmet A'nın saldırganları, iki ilçenin asayiş ekiplerinin ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

GEMLİK VE İNEGÖL POLİSİNDEN KOORDİNELİ OPERASYON: 4 GÖZALTI

Gemlik ilçesi Bursa-Yalova kara yolunda Mehmet A'nın silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayın şüphelilerinin İnegöl ilçesinde ikamet eden M.K, G.G, T.K. ile D.Ç. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, Gemlik ve İnegöl Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli operasyonuyla gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada yaralanan Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YARALI HALİYLE KAÇARAK YARDIM İSTEMİŞTİ

Kasklı ve maskeli motosikletli tarafından 2 Nisan'da silahlı saldırıya uğrayan Mehmet A, yaralı halde aracıyla kaçarak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemişti. Mehmet A, Çarşı Meydanı civarında 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Polis ve sağlık ekiplerinin spor salonu civarında Mehmet A'nın aracının yanına gelmesi, yaralıya ilk müdahalenin yapılması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

  • Gemlik silahlı saldırı
  • Bursa tutuklama
  • Mehmet A saldırı
  • İnegöl operasyon
  • Gemlik asayiş

Kapat
