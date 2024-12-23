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Gemlik'te turist midibüsünde yangın: Araç küle döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Suudi Arabistanlı 35 kişilik turist kafilesini taşıyan midibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik viyadüğü yakınlarında motor kısmından yükselen dumanlarla alev aldı. Turistler son anda kurtarılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
Gemlik'te turist midibüsünde yangın: Araç küle döndü
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Suudi Arabistanlı 35 kişilik turist kafilesini taşıyan İ.Ç. (41) idaresindeki 34 BU 6728 plakalı midibüsün, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik viyadüğü yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip turist kafilesini araçtan tahliye etti.

Yolcuların inmesinin ardından alevler kısa sürede midibüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolunun İstanbul istikameti, Otoyol Jandarma ekiplerince güvenlik tedbiri alınarak trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik kontrollü şekilde sağlanırken, yanan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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