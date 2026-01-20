İSTANBUL 6°C / 1°C
20 Ocak 2026 Salı
Güncel

Genç adam 40'a yakın kurşunla katledildi: Kağıthane'deki dehşette 6 tutuklama

İstanbul Kağıthane'de Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

IHA20 Ocak 2026 Salı 20:23 - Güncelleme:
Genç adam 40'a yakın kurşunla katledildi: Kağıthane'deki dehşette 6 tutuklama
ABONE OL

Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde 17 Ocak'ta, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tuncel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. 2'si 18 yaşından küçük toplam 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

