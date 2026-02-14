İSTANBUL 16°C / 12°C
14 Şubat 2026 Cumartesi
  Genç akademisyenin sır ölümü! 10. kattaki balkondan düştü
Genç akademisyenin sır ölümü! 10. kattaki balkondan düştü

Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen akademisyen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 13:40
Genç akademisyenin sır ölümü! 10. kattaki balkondan düştü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), Fener Mahallesi'nde bir binanın 10'uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Turna için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna vefat etmiştir. Öğretim üyemize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

