13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2943
  • 6,0056
  • 228.515
  • 102.032
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Genç CHP’liler rahatsız: Asıl çalışan biziz listede niye yokuz

CHP İstanbul Gençlik Kolları aday listelerine, “Gece ayazında afiş asan biziz, meclis üyeliği listelerine alınanlar başkaları.' sözleri içeren karşı bildiriyle isyan etti. Gençlerden bir tepki de Adana'dan geldi. CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir ise 'Bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması hevesimizi kırdı' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belediye Meclisi aday listelerinin YSK’ya bildirileceği gün CHP Gençlik Kolları’ndan ‘bizi listeye almadınız’ isyanı geldi.

"GECE AYAZINDA AFİŞ ASAN BİZİZ"

Akşam'ın haberine göre, Meclis üyeliği listeleri yapılırken gençlere yer verilmediğinden yakınan Gençlik Kolları “Hayatını hiç düşünmeden riske atıp gece ayazında afiş asan, polis tarafından yakalanıp karakollara düşen biz, meclis üyeliği listesine alınan başkaları” diyerek tepki gösterdi.

"HANGİ KRİTERLERLE BİZİ YAZMADINIZ"

Her seçimde dile getirilen genç nüfusun oylarının önemi doğrultusunda CHP'nin politikasını şekillendirmesini isteyen gençler, belediye meclis üyeliklerine yazılmamalarının hangi kriterlere göre yapıldığını sordular.

"%20 TEMSİLİYET ELZEMDİR"

Gece gündüz çalıştıklarını, sosyal hayattan feragat ettiklerini söyleyen genç CHP'liler, %20 temsil haklarının elzem olduğunu ve bundan vaz geçmeyeceklerini söylediler.

BİR TEPKİ DE ADANA'DAN GELDİ

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, "Sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı" dedi.

"CHP'Lİ GENÇLER SEÇİLEMEYECEK SIRADAN BİLE LİSTEYE GİREMİYORSA"

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Özdemir, partinin gençlik örgütlerinde mücadele eden arkadaşlarının her birinin kahraman olduğunu ifade ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:

''Cumhuriyet Halk Partisinin öz gücünü oluşturan gençler olarak sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı. Geleceğini karartma, kamu kurumlarında işe alınmama, devlet memuru olamama, geçim kaygısı yaşama ve fişlenme pahasına; Cumhuriyetin kurucusu bu partinin gençlik örgütlerinde gözlerini bile kırpmadan görev almak, gerçek anlamda kahramanlıktır. Partinin öz gücünü oluşturan ve her türlü cefasını çeken genç arkadaşlarımız; seçilemeyecek sıralarda bile listelere giremiyorsa, bu partide gençlerin neden olmadığını sorgulamaya, kimsenin hakkı yoktur. Bizler genç aday adaylarının olduğu her ilçede en az bir arkadaşımızın seçilecek yerden aday gösterilmesini istiyoruz.''

GENÇ YOLDAŞLARIMIZIN HEVESLERİNİN KIRILMAMASI GEREKLİDİR

Gençliğin temsiliyetini de talep ettiklerini dile getiren Özdemir, şunları aktardı:

''Gençler olarak gece gündüz demeden, gerek okulumuzdan gerek işimizden gerekse ailemizden feragat ederek mücadele veriyoruz. Gençlik kotasına uyulması bir lütuf değil zorunluluktur. Eğer gerçek anlamda 'martın sonu bahar' olacaksa; gençlik örgütlerinin meclis üyeliği koltuklarında temsil edilmesi ve genç yoldaşlarımızın heveslerinin kırılmaması gerekmektedir. İnanıyoruz ki; Atatürk ilke ve devrimlerin bağlı olan geçlerimiz parti tarafından sahiplenilecek ve açıkta bırakılmayacaktır. Genel merkez yöneticilerimize son çağrımızı 'Hala Vakit Varken Gençlik Kotası Uygulansın' " diyerek yapıyoruz.''

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı

Dev operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Fransa Meclisi'nde Suudi Arabistan tepkisi

Fransa Meclisi'nde Suudi Arabistan tepkisi

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Detaylar belli oldu, 10 iş günü içinde iade edilecek

Detaylar belli oldu, 10 iş günü içinde iade edilecek

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

İsyan ettiler: CHP 10 yıldır bizi kandırıyor

İsyan ettiler: CHP 10 yıldır bizi kandırıyor

Yeni atanmıştı, görev yerine giderken hayatını kaybetti

Yeni atanmıştı, görev yerine giderken hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Yer yer 50 santimetreye ulaşıyor: Turistler akın ediyor

Yer yer 50 santimetreye ulaşıyor: Turistler akın ediyor

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA