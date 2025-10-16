İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı başladı! Geleceğin uzmanları santrali ziyaret etti

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı' kapsamında, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı başladı! Geleceğin uzmanları santrali ziyaret etti
Programın ilk döneminde Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'yu yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Akkum Gençlik Kampı'nda konaklayan öğrenciler, santralin inşaat sahasını ziyaret ederek nükleer enerji teknolojisinin temel bileşenleri, reaktör sistemleri ve radyasyon güvenliği gibi konularda uzmanlardan eğitim aldı. Öğrenciler burada teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirme fırsatı buldu.

Program, yıl boyunca beş dönem halinde devam edecek. İkinci grup, yine Sinop Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla 21–23 Ekim tarihlerinde Mersin'de gerçekleşecek.

Kasım ve Aralık aylarında ise Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri üç ayrı dönem halinde programa katılacak. Yıl sonunda toplam 200 öğrenci, Türkiye'nin enerji alanındaki en stratejik yatırımını yerinde tanıma fırsatına sahip olacak.

Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı, gençlerin enerji alanındaki bilgi ve farkındalığını artırarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

  • Akkuyu Nükleer
  • Genç Enerji
  • Nükleer Programı

