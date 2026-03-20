İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2737
  • EURO
    51,2524
  • ALTIN
    6678.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Genç futbolcu öldürüldü! Bayram tatili için İstanbul'daydı
Güncel

Bayram tatili için İstanbul'a giden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu.' ifadelerine yer verildi.

IHA20 Mart 2026 Cuma 11:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Kars 36 Spor camiasını derin üzüntüye boğan acı olay, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, olay yeşil beyazlı camiayı üzüntüye boğdu.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı'nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğarken, acı haber, bölgede de derin bir üzüntüyle karşılandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.